Contre Guingamp, Majri a joué son 300e match avec l'OL

Après avoir donné la victoire à l'OL contre le PSG en Ligue des champions, Amel Majri a enchaîné face à Guingamp, mercredi. La joueuse offensive en a profité pour disputer son 300e match sous le maillot lyonnais.

Samedi dernier, elle a fait chavirer le Parc OL dans l'ivresse avec le but de la victoire contre le PSG (3-2). Mercredi soir, Amel Majri a joué un tout autre rôle contre Guingamp. Avec la classe biberon retenue par Sonia Bompastor pour cette avant-dernière journée de la saison régulière, la Lyonnaise a joué les grandes sœurs. Un rôle qui lui va bien, elle qui a fêté ses 31 ans au début de l'année 2024. Il faut dire qu'elle a tout connu à l'OL depuis ses débuts en pros en janvier 2011. Trente titres dont sept Ligues des champions et 12 championnats et peut-être bien deux de plus dans la besace à la fin de cette saison.

Dans le top 5 à la fin de la saison

En attendant une armoire à trophées plus garnie, Amel Majri continue d'écrire son nom dans l'histoire de l'OL. En portant le brassard de capitaine contre Guingamp, la native de Monastir a disputé le 300e match de sa carrière avec le club lyonnais. Sixième au classement des joueuses les plus capées, le sprint final pourrait bien faire intégrer Majri dans le Top 5. Avec 304 matchs, Sarah Bouhaddi n'est qu'à quatre longueurs. Soit le nombre de rencontres qu'il reste à jouer pour l'OL avant une potentielle finale de Ligue des champions.