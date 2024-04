Griedge Mbock et Fridolina Rolfo lors d’OL – Barcelone en finale de la Ligue des champions 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sortie avant l'heure de jeu contre le PSG samedi (3-2), Griedge Mbock passera des tests afin de connaître la gravité de sa blessure.

Au-delà des inquiétudes suscitées par la performance défensive de l'OL, le succès des Fenottes contre Paris samedi (3-2) a été entaché d'une mauvaise nouvelle. Avant que le scénario ne devienne complétement dingue, avec trois buts rhodaniens en six minutes, l'Olympique lyonnais a perdu sur blessure Griedge Mbock.

La défenseure centrale est sortie à la 53e minute, cédant sa place à Vanessa Gilles. En regagnant le banc de touche, elle semblait se tenir la cuisse, mais il faudra attendre avant de connaître la nature exacte de ce pépin physique. "C'est encore trop tôt pour pouvoir être précise sur le diagnostic, a répondu Sonia Bompastor, interrogée à ce sujet. Elle devrait passer des examens. On vous en dira plus la semaine prochaine."

Une infirmerie déjà bien remplie

On peut déjà, sans prendre trop de risques, indiquer qu'elle devrait manquer la réception de Guingamp mercredi (18h30). Cette rencontre, l'avant-dernière de la saison, n'a aucun enjeu pour les championnes de France. Elles sont en effet déjà assurées de terminer à la première place. En revanche, la question va se poser pour le retour dimanche prochain à Paris, et potentiellement pour la suite de l'exercice 2023-2024. Rappelons que l'on retrouve actuellement à l'infirmerie Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, Dzsenifer Marozsán et Sara Däbritz.