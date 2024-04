Memphis Depay regrette l'absence de titre avec l'OL

Passé près de glaner un trophée avec l'OL, Memphis Depay a fait part des manques du club selon lui pour franchir la dernière marche.

Il a fait partie de l'équipe lyonnaise ayant joué la dernière finale du club, avant celle du 25 mai. En 2020, Memphis Depay a vécu la finale de la Coupe de la Ligue, perdue contre le PSG aux tirs au but. Le Néerlandais était aussi de la partie lors de la demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich la même année (0-3).

Ayant connu ces moments, mais aussi des demi-finales de Coupe France infructueuses, l'attaquant a évoqué ses regrets de ne pas avoir glané un trophée dans le Rhône. "C'est dommage parce qu’à cette époque, nous avons eu quelques opportunités, à une période où je pensais qu’on était capables de remporter un titre, a-t-il confié dans un entretien accordé à Prime Video. J’ai toujours été honnête à ce sujet, avec le président (Jean-Michel Aulas), avec Juninho (le directeur sportif), si vous voulez ces 5 ou 10% nécessaires pour gagner quelque chose, vous avez besoin de vous adapter, de mettre cette ambition au sein de l'institution, de faire des plans sur le futur."

"Il faut changer des choses"

Selon l'actuel joueur de l'Atlético de Madrid, qui a porté à 178 reprises le maillot lyonnais entre 2017 et 2021 (76 buts), dont 45 fois en tant que capitaine, il manquait toujours quelque chose pour que l'OL s'impose. "En Coupe de la Ligue, on a atteint la finale. En Ligue des champions, on a atteint les demi-finales. J’ai toujours eu le sentiment que nous étions là, mais que nous ne pouvions pas passer l’étape nécessaire pour remporter des titres, a-t-il raconté. Il faut changer des choses. Sinon, ce sera constamment ça, on peut atteindre une finale de temps en temps, se battre, mais ne pas gagner de trophée."