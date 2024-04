Duje Caleta-Car et Anthony Lopes lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Pour le déplacement à Paris ce dimanche, Pierre Sage pourra bien compter sur Lacazette et Benrahma. Caleta-Car revient lui de suspension.

C'est avec un groupe presque au complet que l'OL aborde son voyage à Paris ce dimanche. Parti ce 21 avril en direction de la capitale en vue du match de 21 heures, l'effectif lyonnais a décollé avec 21 joueurs pour tenter de renverser le leader de Ligue 1. Parmi les sélectionnés, Duje Caleta-Car, qui retrouvera le 11 après sa suspension contre Brest.

Autres bonnes nouvelles, les présences, comme Pierre Sage l'avait déjà exprimé, de Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette. S'il n'est pas certain de pouvoir jouer toute la partie, le capitaine rhodanien sera titulaire lors de ce choc. Il devrait en être de même pour l'Algérien, qui prend de plus en plus d'importance au sein du secteur offensif de l'équipe.

Tagliafico suspendu

Seul ombre au tableau pour Pierre Sage, l'absence de Nicolas Tagliafico. L'Argentin est suspendu suite à son geste d'humeur sur Pierre Lees-Melou contre Brest (4-3). Pour le remplacer, Henrique semble le choix le plus logique. Ajoutons à cela les non-présences de Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Johan Lepenant, Paul Akouokou et Mahamadou Diawara. Précisons que Kumbedi et Diawara ont participé au succès de la réserve samedi contre Lyon-La Duchère (3-2).

Le groupe de l'OL à Paris : Lopes, Perri, Pereira - Henrique, Adryelson, Lovren, Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Caleta-Car - Caqueret, Matic, Mangala, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban