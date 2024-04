OL : Sage veut amener le PSG "à ce qu’il n’aime pas"

Conscient que le défi qui se présente devant l’OL est de taille dimanche, Pierre Sage ne s’avoue pas pour autant vaincu contre le PSG. L’entraîneur veut aller au Parc des Princes avec de vraies intentions.

Il y a un an, l’OL de Laurent Blanc avait clairement montré ses intentions de jeu en débarquant au Parc des Princes. Avec une demi-finale de Coupe de France à jouer contre le FC Nantes quelques jours plus tard et à la recherche de points dans cette fin de saison, les Lyonnais avaient choisi de mettre le bus contre le PSG. Un dispositif en 3-4-1-2 avec les seuls Amin Sarr (rapidement remplacé par Bradley Barcola), Alexandre Lacazette et Rayan Cherki comme éléments offensifs. La prestation finale avait clairement renforcé ce sentiment, mais plutôt qu’un point, ce sont finalement trois unités qui étaient venues dans l’escarcelle de l’OL, grâce à Barcola. Dimanche, le jeune ailier sera dans le camp d’en face, mais ce ne sera pas la seule différence.

"On veut défendre le moins possible et avoir le ballon"

À la différence de Laurent Blanc, Pierre Sage ne souhaite pas prendre la direction du Parc des Princes, non pas défaitiste, mais avec des idées défensives. Il faudra forcément encore attendre la composition de départ dimanche à 20h mais dans le discours, l’entraîneur lyonnais ne veut pas renier ses principes même face à l’ogre parisien. Il compte poser des problèmes au leader de la Ligue 1. "On va essayer de défendre comme on le souhaite, c'est-à-dire en essayant d'avoir le moins possible à défendre, a prévenu Sage. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir le ballon. On doit les emmener dans ce qu'ils n'aiment pas, et pour ça, il faudra qu'on ait de la maîtrise collective. Ça va être un challenge tactique pour moi et le staff, et opérationnel pour les joueurs."

Dans sa remontée, l’OL a trouvé de nouvelles ambitions aussi bien au classement que dans le jeu. Ne reste plus qu’à le mettre en pratique sur le terrain.