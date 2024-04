OL - PSG : Katoto voit un duel "entre les meilleures ennemies"

Samedi (19h), le PSG débarque à Lyon pour affronter l’OL en demi-finale de Ligue des champions. Le club parisien est conscient de l’expérience lyonnaise, mais croit en ses chances.

Comme on se retrouve. Pour la quatrième de l’histoire de la Ligue des champions, l’OL et le PSG se feront face en demi-finale de la Ligue des champions. La première manche a lieu ce samedi du côté du Parc OL (19h). À cette occasion, un record d’affluence va être battu à Décines puisque 36 000 personnes sont attendues au coup d’envoi de ce choc franco-français.

Forcément une bonne nouvelle pour la D1 féminine avec la garantie d’un représentant le 25 mai prochain à Bilbao. "C’est toujours bon d’avoir deux équipes en demi-finale de Ligue des champions, deux équipes françaises au haut niveau, c’est une fierté, a déclaré vendredi matin Marie-Antoinette Katoto, l’attaquante du PSG. Après, on reste les meilleures ennemies, on se connait, ça va être 50-50, ça va être un match ouvert."

"Les Lyonnaises ont l’expérience de ce type de rendez-vous"

Après déjà trois confrontations cette saison, l’OL mène deux victoires à zéro, mais le match retour de championnat à Décines à la mi-février a donné de l’espoir au club parisien. Derrière son attaquante Tabitha Chawinga, le PSG n’avait pas été loin de faire chavirer le navire lyonnais pour la première fois de la saison. Delphine Cascarino ou plutôt le CSC d’Elisa De Almeida en fin de match avait finalement permis aux Fenottes de poursuivre leur invincibilité qui dure toujours.

Toutefois, les Parisiennes comptent s’appuyer sur cette rencontre pour faire tomber le nonuple champion d’Europe. "On sait que quand on arrive à ce stade de la compétition, on tombe contre des grosses équipes. Il faut y aller avec détermination et conviction, a de son côté déclaré Jocelyn Prêcheur. C’est forcément un très gros d’Europe. Les Lyonnaises ont l’expérience de ce type de rendez-vous. Ils en ont un peu plus que nous. Ils ont peut-être un effectif plus étoffé que le nôtre, mais on a nos qualités, il faut oublier le passé." À la différence de l’OL, le PSG est lui toujours en course pour un triplé historique cette saison. Un surplus de motivation dans la capitale.