Ligue des champions : OL - PSG en demies, quatrième du nom

Samedi (19h), les féminines de l’OL vont lancer les hostilités d’un week-end marqué par deux confrontations entre le club lyonnais et le PSG. Ce sera la 4e fois que les Fenottes croisent le fer avec leurs meilleures ennemies en demi-finale de Ligue des champions.

C’est un week-end 100% OL - PSG qui se présente entre Rhône et Saône. Il n’y aura qu’un seul match à Décines mais les deux clubs vont se faire face que ce soit chez les féminines ou les garçons. Ce sont les Fenottes qui vont lancer les hostilités dès samedi (19h) avec une rencontre d’une tout autre importance qu’un simple match de championnat comme pour la bande à Pierre Sage. Dans cette fin de saison sous pression, les Lyonnaises affrontent le PSG en demi-finale de Ligue des champions et ne sont qu’à deux rencontres de retrouver la finale européenne à Bilbao. Le premier round entre les deux meilleurs ennemis du foot français féminin se tiendra à Décines avec un record d’affluence à la clé.

Trois demies, trois qualifications lyonnaises

En attendant de pourquoi pas se retrouver en play-offs de D1, voir l’OL et le PSG croiser le fer en Ligue des champions est presque devenu une habitude. Ce sera la 7e fois dans la compétition et à quatre reprises, ce fut dans ce dernier carré. C’est pour le moment un 100% de réussite pour les joueuses de Sonia Bompastor. D’ailleurs, la dernière sortie européenne entre les deux formations rappelle forcément des souvenirs heureux aux Fenottes. Il y a deux ans, les coéquipières de Wendie Renard avaient pris le meilleur (3-2, 1-2) sur le club parisien, en pleine affaire Hamraoui, et avaient décroché leur billet pour Turin et un 9e sacre en Ligue des champions. Bis repetita cette année ?