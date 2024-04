OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 avril 2024 en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Au lendemain d’une victoire au bout du suspense, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour sur son plateau pour une émission chargée. En compagnie de Mehdi Gana, vice-président du FC Vénissieux, Razik Brikh et son consultant Nicolas Puydebois sont revenus sur le succès tardif de l’OL contre Brest (4-3). Il y a eu des choses à dire sur le plateau de TKYDG avec pas moins d’une demi-heure pour le thème qui revenait sur cet exploit et la 7e place au bout de la nuit.

Dans la seconde partie de l’émission, les titulaires de ce lundi 15 avril 2024 se sont penchés sur ce qui faisait la force de l’OL ces dernières semaines, à savoir l’état d’esprit collectif. Que ce soit les joueurs ou Pierre Sage, tous ont souligné la force mentale des Lyonnais pour revenir dans le match et l’apport une fois de plus du banc avec notamment Rayan Cherki et Ernest Nuamah. Enfin, l’émission s’est terminée sur le sentiment que le retour au premier plan de l’OL dérange. Entre la contestation des décisions arbitrales ou encore les critiques sur le mercato hivernal, le club lyonnais ne laisse plus insensible, preuve qu’il est de retour à son niveau.

Le résumé du sommaire de l'émission du 15 avril 2024 :

0'22 : Intro

2’10 : OL - Brest : le foot que l’on aime !

37’56 : Comment l’OL arrive à renverser ses matchs ?

57’13 : Lyon seul contre tous !

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.