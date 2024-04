OL Académie : Garnier décisif avec la Thaïlande pour sa première

À l'occasion du premier match de la Thaïlande contre l’Irak en Coupe d’Asie U23 (2-0), Erawan Garnier s'est illustré avec une passe décisive pour sa première.

Première sélection réussie. Erawan Garnier s’est illustré mardi lors de la rencontre qui opposait la Thaïlande à l’Irak (2-0) dans le cadre de la Coupe d’Asie U23 au Qatar. Le jeune attaquant lyonnais a joué l’intégralité de la rencontre et a délivré une superbe passe décisive à la 26e minute. Positionné sur l’aile gauche, Erawan Garnier a su renverser le jeu avec son pied droit pour déposer son centre sur son coéquipier Waris Choolthong, qui n'a plus eu qu’à tromper le gardien adverse d’un plat du pied. Une bonne performance pour la première sélection du natif d’Écully, qui a déjà conquis les suiveurs thaïlandais. Avec cette victoire, le pays asiatique prend la deuxième place de son groupe devant le Tajikistan et l’Irak et derrière l'Arabie Saoudite.

Les U19 puis la réserve depuis le début d'année

Cette dernière sera le prochain adversaire de la Thaïlande, jeudi, et pourrait permettre à Garnier de se mettre en évidence contre un adversaire d'un autre calibre après avoir été à son avantage à l'OL depuis le début de la saison. Ayant commencé avec les U19, le polyvalent offensif a inscrit six buts et délivré deux passes en 17 matchs. Séduit, Gueïda Fofana n'a pas hésité à faire appel à Erawan Garnier depuis le début de l'année 2024. En huit matchs de National 3, dont cinq titularisations, l'international U23 thaïlandais a trouvé le chemin des filets à une reprise contre Feurs mi-mars.