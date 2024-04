En se qualifiant dans le dernier carré de la Ligue des champions mardi soir face au FC Barcelone (4-1), le PSG de Luis Enrique égale son prochain adversaire, l’OL (dimanche 21h), au total de demi-finales de coupes d’Europe au 21e siècle.

3-3, balle au centre. Le PSG et l’OL se partagent à présent trois qualifications en demi-finales d’une compétition européenne au 21ᵉ siècle. Le PSG compte à son actif trois participations dans le dernier carré de Ligue des champions. En se qualifiant mardi soir contre le FC Barcelone, les Parisiens accrochent une demie de plus à leur tableau de chasse et mettent fin à deux saisons sans. Ces deux dernières années, le PSG avait échoué en huitièmes de finale et n'avait pas réussi à surfer sur ses deux parcours en 2019-2020 et 2020-2021. Lors du Final 8 à Lisbonne, les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient échoué en finale contre le Bayern Munich avant de se voir stoppés par Manchester City l'année suivante aux portes de la finale (1-2, 0-2).

Trois demi-finales et trois échecs pour l'OL

En ce qui concerne l'OL, le dernier carré de la Ligue des champions n'a pas forcément souri au club rhodanien. Les deux participations (saison 2009-2010 et 2019-2020) l'ont été face au Bayern Munich, avec deux revers. Les Allemands leur avaient infligé une première défaite (1-0, 3-0) et une seconde dix ans plus tard (3-0). Autre parcours européen sur la saison 2016-2017 et même résultat pour l’OL qui était parvenu à grimper jusqu’au dernier carré d'Europa League face à l’Ajax Amsterdam, mais sans succès (1-4 et 3-1).

Deux équipes en forme

Les deux formations seront en totale confiance sur la pelouse du Parc des Princes dimanche prochain. La qualification des Parisiens face au FC Barcelone (4-1) aura de quoi les renforcer. Mais les Lyonnais ont également des arguments à la suite de leur succès spectaculaire dimanche dernier face au Stade Brestois (4-3). L’effectif de l’OL n’est plus du tout le même qu’au match aller (victoire du PSG 4-1) puisque Saïd Benrahma ou encore Nemanja Matic ont rejoint les rangs de l'OL. Les deux formations ne se lâcheront plus dans cette fin de saison. Les hommes de Luis Enrique et de Pierre Sage se retrouveront une nouvelle fois le 25 mai prochain à Lille afin de jouer la finale de Coupe de France.