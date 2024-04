Lees-Melou veut faire annuler son rouge lors d’OL - Brest (4-3)

Corentin Tolisso face à Pierre Lees-Melou lors de Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Exclu en fin de match avec Nicolas Tagliafico, Pierre Lees-Melou va demander à la commission de discipline de revoir le jugement de l’arbitre. Le milieu de Brest souhaite l’annulation de son carton rouge.

Dans la fin de match houleuse entre l’OL et Brest, Mathieu Vernice a choisi de sévir en distribuant deux cartons rouges coup sur coup. Au cœur d’une altercation générale, Nicolas Tagliafico et Pierre Lees-Melou ont été renvoyés aux vestiaires avec un peu d’avance. L’Argentin, ayant voulu relever le Brestois, coupable à son sens d’en avoir rajouté, a reçu un deuxième jaune synonyme d’exclusion, tandis que Lees-Melou a vu rouge directement malgré un premier jaune. Cette décision a fait sortir de ses gonds le milieu ainsi que tout le club breton, qui n’a pas hésité à remettre en cause les décisions arbitrales dominicales au Parc OL (4-3).

Un choc contre Monaco dimanche

Estimant avoir été injustement exclu, Pierre Lees-Melou a donc choisi de défendre et va se rendre à Paris ce mercredi. La commission de discipline se réunissant en ce jour, le Brestois accompagné par un avocat du club va plaider sa cause en mettant en avant notamment son absence de réaction au moment de la prise de bec avec Tagliafico. Si l’OL va bien évidemment garder ses trois points après sa victoire (4-3), Pierre Lees-Melou espère lui pouvoir être disponible ce week-end. Car après l’OL, Brest reçoit Monaco pour une affiche dans la course à la Ligue des champions.