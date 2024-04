OL académie : la réserve joue un mauvais tour à Lyon-La Duchère

Forte impression de l'OL réserve, qui a battu le leader Lyon-La Duchère samedi à domicile (3-2). Il met la pression sur Saint-Etienne, 4e.

Après son beau succès aux Hauts Lyonnais le week-end passé (1-3), la réserve de l'OL enchaîne par une autre victoire marquante. Samedi, sur sa pelouse du stade Gérard Houllier, il s'est offert le leader Lyon-La Duchère. Un succès 3 à 2 qui est de bon augure en cette fin de championnat.

Lancés par un but de Djibrail Dib à la 20e suite à une belle action collective, les protégés de Gueïda Fofana n'ont pas craqué, même lorsque leur adversaire a égalisé juste avant la mi-temps. Au contraire, ce sont eux qui sont repartis plus fort, avec deux réalisations signées des deux attaquantes les plus prolifiques, Romain Perret et Sekou Lega, aux 51e et 54e minutes. La réduction de l'écart des Duchérois dans le temps additionnel n'a pas remis en cause cette victoire.

Kumbedi et Diawara titulaires

Avec 35 points, l'Olympique lyonnais revient provisoirement à deux longueurs de Saint-Etienne, quatrième. L'ASSE joue ce dimanche contre Vaulx-en-Velin, avec le souffle des Rhodaniens dans son cou. Pour les coéquipiers d'Islamdine Halifa, le prochain rendez-vous est prévu le samedi 27 avril, face à Ain Sud Foot, avant-dernier de la poule K de N3. Il leur reste trois rencontres à disputer pour finir mieux que cinquièmes.

Lors de ce choc contre Lyon-La Duchère, qui laisse par ailleurs la première place à Saint-Priest, Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara étaient titulaires. Le premier a écopé d'un carton jaune, tandis que le second a été sorti dans le temps additionnel. Leur présence avec le groupe Pro 2 signifie qu'ils ne seront pas dans l'effectif convoqué pour le déplacement à Paris ce dimanche (21 heures). Enfin, Mohamed El Arouch n'était pas sur la feuille de match.