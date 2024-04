Face au PSG, l’OL veut montrer de quoi il est désormais capable

Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso face à Ousmane Dembélé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

L’OL passera au révélateur du PSG ce dimanche à 21 heures. Lancés dans le sprint final, les Lyonnais vivront un test grandeur nature pour leurs ambitions européennes.

Et si déplacement au Parc des Princes arrivait au bon moment pour l’OL ? Meilleure équipe de Ligue 1 en 2024, il s’apprête ce dimanche à se confronter au leader du championnat, loin devant tous les autres, et qui espère obtenir au plus vite le titre. De son côté, l’Olympique lyonnais avance à grands pas, rêvant désormais d’Europe quand il était question du maintien jusqu'à peu. Alors à 21 heures, il passera un véritable test face à Kylian Mbappé et ses troupes.

Pour faire chuter les Parisiens, Pierre Sage a quelques armes, et notamment la dynamique du moment qui porte cette formation et lui a permis de se libérer. “Il y a une forme de légèreté. Nous sommes contents qu’il y ait cette ambiance car le football, ce sont aussi des émotions, de la joie. Mais il n’y a pas que ça, nous avons de l’ambition, a rappelé l’entraîneur. Dès que la compétition est mise en place à l’entraînement, on se rend compte qu’il n’y a plus de copain et on aime bien cet état d’esprit là.”

L'OL a gagné 12 matchs sur 17 en 2024

Forcément, remporter douze des dix-sept dernières rencontres peu aider à ne plus broyer du noir, encore plus quand cela s’accompagne d’une possible qualification en coupe d’Europe et d’un éventuel titre en fin de saison. “On se sent plus légers car on a su remonter au classement, refaire notre retard, gagner des matchs. Cela nous aide à nous sentir mieux, sur le terrain et en dehors, a expliqué Maxence Caqueret. Tous ces détails font qu’aujourd’hui, on fait de meilleures prestations.”

En face, Paris est lui aussi sur de bonnes bases. Il vient de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions en éliminant Barcelone à l’extérieur. Pour la confiance, difficile de faire mieux. “C’est une très bonne chose pour eux, cela va entretenir une dynamique très positive car ils sont encore en course dans trois compétitions. Ils suivent leur tableau de marche. On sait qu’on va affronter un adversaire de très haut niveau, le défi sera élevé, mais notre ambition également, a prévenu Sage. On veut poursuivre sur notre petit bonhomme de chemin avec l’objectif d’être parmi les sept premiers à la fin.”

Un PSG plus collectif qu'avant

On pourrait se dire que les Rhodaniens auront un avantage de fraîcheur, ce qui est sans doute vrai, mais finalement, les hommes de Luis Enrique ont joué mardi et avec la victoire en poche, la récupération est plus facile. “Quand on affronte le PSG, ils ont beau avoir joué milieu de semaine en Ligue des champions, ils auront des joueurs très performants. C’est un rendez-vous qui a dû les fatiguer, mais ils ont un effectif de haut niveau, a rétorqué Caqueret. Je trouve que cette année, ils ont une force de cohésion."

L’an passé, l’OL était venu l’emporter 1 à 0 dans la capitale, avec un but de Bradley Barcola. Cette fois-ci, l’ailier sera dans le camp d’en face, et sera une des principales armes des Franciliens au vu de sa forme récente. Contre cette armada, délestée de Lionel Messi et Neymar, mais probablement plus collective, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette chercheront à enrayer la machine avec leurs forces du moment : une mentalité qui les pousse à ne jamais abandonner, des phases offensives capables de dominer n’importe quelle défense et un banc en mesure d’être décisif.

L'OL veut priver Paris du ballon

Pierre Sage et ses adjoints ont prévu d’autres surprises pour essayer d’aller conquérir une sixième victoire de rang à l’extérieur. Dans ce plan, il y a avant tout la volonté de conserver la balle pour ne pas s’exposer aux offensives adverses. “On va essayer de défendre comme on le souhaite, c'est-à-dire, en essayant d'avoir le moins possible à le faire, a confié le technicien jurassien. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir le ballon pour ne pas le laisser à Paris. On doit les emmener dans ce qu'ils n'aiment pas, pour ça, il faudra qu'on ait de la maîtrise collective. Ça va être un challenge tactique pour moi et le staff, et opérationnel pour les joueurs."

Une bataille captivante si on en croit les derniers résultats des deux clubs. Nous assisterons peut-être aussi à un premier aperçu de ce que donnera la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. A ce sujet, tous les acteurs concernés ont eux la même réaction. “Ce seront deux parties différentes, deux compétitions qui n’ont rien à voir. Ce sera potentiellement un avant-goût de ce qui peut nous attendre en finale, mais il ne faut pas penser que le scénario sera le même. Ils sortent d’une semaine à trois matchs. Pour le moment, on se concentre sur le championnat, a affirmé Caqueret. L’objectif est de gagner pour continuer cette remontée au classement." 8e suite à la victoire de Rennes samedi, l’OL sait ce qui lui reste à faire.