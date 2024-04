PSG - OL : les Lyonnais en verve à l'extérieur

Actuellement sur leur meilleure série à l'extérieur depuis 2017-2018, les Lyonnais viseront la passe de six dimanche à Paris.

Ce n'est certainement pas le meilleur endroit pour viser les trois points, mais qu'à cela ne tienne. Lancés dans une course contre-la-montre pour finir parmi les sept premiers du championnat et ainsi se qualifier pour une coupe d'Europe, les Lyonnais voyagent à Paris ce dimanche (21 heures). Chez le leader et probable futur champion, ils viseront une sixième victoire de rang à l'extérieur en Ligue 1.

Ce sera loin d'être facile, mais dans la forme actuelle des Rhodaniens, cela ne semble pas impossible non plus. Après Montpellier (1-2), Metz (1-2), Lorient (0-2), Toulouse (2-3) et Nantes (1-3), l'OL se frottera à un demi-finaliste de Ligue des champions. Beaucoup plus complexe que les précédents déplacements, ce match dans la capitale servira de test grandeur nature pour Pierre Sage et ses troupes.

Le 2e à domicile contre le 4e à l'extérieur

Alors que le club rhodanien traverse sa plus prolifique période loin de ses bases depuis octobre 2017 - janvier 2018 (sept succès), il pourrait marquer un grand coup ce week-end. Nous en sommes encore loin néanmoins, d'autant plus que le PSG est la deuxième meilleure équipe à domicile cette saison. Face au quatrième à l'extérieur, nous pouvons donc nous attendre à des étincelles.

Sage, lui, est plus circonspect concernant le bénéfice mental de cette série. "Le fait d'enchaîner un sixième score positif à l'extérieur serait très bien pour nous, mais je ne crois pas à la mémoire des résultats, a-t-il confié. Ceux qui sont passés n'impactent pas ceux qui arrivent." Il faut tout de même rappeler que lors des trois dernières visites de l'OL au Parc des Princes, il s'est imposé à deux reprises, dont l'an passé 1 à 0 grâce à Bradley Barcola, aujourd'hui dans le camp d'en face.