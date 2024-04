PSG : Luis Enrique et le "très bon test" face à l'OL

A la veille d'accueillir l'OL, Luis Enrique, entraîneur du PSG, s'est exprimé sur cette confrontation face l'équipe en forme de Ligue 1.

Ce n'est pas courant ces dernières saisons, mais l'équipe la plus en forme en Ligue 1 entre le PSG et l'OL avant le choc de dimanche ne sera le club de la capitale. Sur l'année 2024, soit depuis le début de la phase retour, l'Olympique lyonnais a pris 25 points en 12 journées, contre 23 pour les hommes de Luis Enrique. Ces derniers comptent toutefois une rencontre en moins, mais en attendant, les Rhodaniens occupent la première place de ce classement anecdotique.

"Le match ne ressemblera pas à la finale" de la Coupe

La confrontation du 21 avril (21 heures) devrait donc promettre une affiche plaisante, entre les deux meilleures formations actuellement en championnat. Il s'agit aussi des deux finalistes de la Coupe de France, un duel prévu le 25 mai prochain. "Je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. Le match de demain (dimanche) à ne ressemblera pas du tout à la finale, ce sera un autre contexte. Il constituera un très bon test, on verra comment on se sent face à la meilleure équipe de L1 sur les dix dernières journées. Ils sont dans une forme incroyable, a relevé l'entraîneur parisien. J'étais très surpris de leur début de saison, mais depuis que Pierre Sage est arrivé, ils sont revenus dans la course pour une qualification européenne."

S'il ne peut pas être champion en cas de succès contre l'OL, le PSG espère quand même se rapprocher de cet objectif. Selon ses résultats, il pourrait décrocher le titre avant sa demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund début mai. Aux Lyonnais de tout faire pour retarder, un peu, l'échéance.