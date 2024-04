OL : l'apport de Matić, de Sage... Caqueret se confie

Nemanja Matić et Maxence Caqueret (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Très en vue depuis janvier, Maxence Caqueret a vécu une saison à l'image de l'OL. Dans ce parcours, Nemanja Matić et Pierre Sage ont tout changé.

En 2023-2024, Maxence Caqueret n'a jamais disparu de la feuille de match. Titulaire lors des 34 rencontres toutes compétitions confondues, il en a disputé 30 dans leur intégralité. Indiscutable à l'OL, il a néanmoins connu les très bas, puis le haut actuellement. Un retour au premier plan, ou presque, que lui et l'effectif doivent entre autres à Pierre Sage et Nemanja Matić.

Sur le terrain, le Serbe a changé la face de l'entrejeu lyonnais et facilité la vie de ses partenaires. "C'est un joueur exceptionnel, il est passé par les meilleurs clubs d'Europe, donc il a énormément d'expérience. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup par son jeu et la parole. Il me conseille, comme il a pu apporter à toute l'équipe également. Grâce à lui, à ses côtés, je me sens forcément plus libéré", a acquiescé le footballeur de 24 ans.

Plus libre sur le terrain

L'entraîneur aussi a mis sa patte sur le groupe, avec, au-delà de l'intégration des recrues, des ajustements tactiques et mentaux qui ont changé la donne. "Le coach m’a mis dans une position plus haute sur le terrain, en tant que relayeur, je suis libre de pouvoir venir chercher la balle quand je le souhaite, a expliqué Caqueret. C’est ce placement qui me permet d’être plus performant.”

Interrogé aussi sur sa saison, le Vénissian ne cache pas ses débuts compliqués. "Elle est évolutive. A l'image de l'équipe, mes premiers mois n'étaient pas exceptionnels, je n'étais pas à mon meilleur niveau. Lorsqu'on a commencé à gagner, je me suis mieux senti, a-t-il confié. Je pense que je m'améliore de jour en jour, mais que je peux encore faire mieux, à moi de poursuivre le travail." Lui et l'OL ont en effet encore du chemin à parcourir.