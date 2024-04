La méthode de l'OL féminin pour attirer les supporters

Alors qu'il s'apprête à battre son record d'affluence, l'OL féminin se voit récompenser de sa nouvelle stratégie mise en place afin d'attirer et de fidéliser son public.

Ils seront plus de 35 000, et l'OL en espère même près de 40 000. Ce samedi à 19 heures, pour l'affiche entre l'Olympique lyonnais et le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, un record d'affluence va être battu par les Fenottes. Un moment historique qui ne doit rien au hasard. Alors que les chiffres étaient en baisse ces dernières saisons, le champion de France en titre a changé son fusil d'épaule concernant sa communication et la captation de son public.

A l'image de ce choc contre le rival parisien, plusieurs opérations commerciales, ont été menées afin d'attirer les fans pour cette partie, mais pas seulement. C'est en effet un travail sur le long terme. "En fait, ça a commencé depuis le début de l'année, on a voulu recréer une dynamique autour du foot féminin. On était un peu en perte de vitesse depuis le Covid, on s'est posé la question de comment retrouver cette dynamique et on a ciblé notre action sur les clubs féminins de la région, a expliqué Vincent Ponsot, directeur général, à RMC Sport. Donc, on a créé un réseau avec eux, pas uniquement autour des rencontres, avec des actions également lors des jours de match, des conférences ou encore l'organisation de plateaux sur la région."

Le futur stade comme prochaine étape

Aujourd'hui, plus de 400 institutions amatrices figurent dans ce cercle. Il existe une véritable demande autour de l'OL, et le déménagement dans une nouvelle enceinte répondrait à cette problématique. "On a une dynamique incroyable qui montre qu’il y a une appétence pour le football féminin qui s'est accrue depuis fin janvier, a assuré le dirigeant. Cet engouement existe et c'est à nous maintenant de l'entretenir [...] C'est pour ça aussi qu'on veut un stade plus adapté à nous, à nos besoins."

Du côté des joueuses et du staff, c'est bien évidemment avec le sourire qu'ils ont appris la nouvelle de cette affluence record. "C’est génial, on s’est souvent exprimées là-dessus en disant qu’on adorait jouer devant des tribunes pleines. J’ai envie de féliciter tout le monde pour ce boulot et en même temps dire "enfin". On voit que quand ce travail est fait, ça marche, a souligné Sonia Bompastor vendredi. Il faut faire en sorte que ça puisse perdurer le plus longtemps possible." Ce sera le prochain défi de l'Olympique lyonnais et de Michele Kang.