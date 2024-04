OL : Sage "souhaite" que Brest aille en Ligue des champions

Une semaine après leur affrontement, Pierre Sage a dit toute l'admiration qu'il portait à Brest. Il aimerait voir cette équipe en Ligue des champions.

Cette semaine, après la victoire de l'OL contre Brest (4-3), il a beaucoup été question d'arbitrage. Le club breton s'est plaint des décisions de Mathieu Vernice. Une semaine après cette affiche, le soufflet est quelque peu retombé à ce sujet, même si Pierre Sage a de nouveau été interrogé à ce propos vendredi.

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais n'a pas caché son admiration pour les performances de l'actuel deuxième de Ligue 1. "C’est une équipe qui a beaucoup de sympathisants, et dont je fais partie. Même à l’issue de notre rencontre, j’étais très impressionné par ce qu’elle est capable de produire dans la durée du match ou d’une partie à l’autre, a-t-il observé. Ce qui leur arrive est quelque chose qu’ils ont construit et qu’ils méritent."

Brest "rend honneur à ce qu'est le football"

À la lutte pour l'une des quatre premières places, offrant un billet direct (de un à trois) et indirect (quatre) pour la Ligue des champions, les Brestois devront batailler jusqu'au bout pour atteindre cet objectif, mais ils ont les cartes en main. En tout cas, dans cette course, ils disposent d'un supporteur. "C’est pour ça que je souhaite que cette équipe se qualifie pour la C1, car elle rend honneur à la relation qu’ils ont avec le football, à ce que devrait être ce sport selon moi, quelque chose qui se joue, de spectaculaire, où il y a des buts", a apprécié Sage.

La technique du "nous contre les autres"

Par l'intermédiaire de ses dirigeants et de son coach, Eric Roy, la formation finistérienne joue la carte du "on dérange", ce qui pour le Jurassien serait "peut-être un moyen de gérer le nous contre les autres, en renforçant le lien entre eux pour appréhender la fin de saison. Il y a aussi la remise en cause éventuelle d’un certain nombre de choses comme leur stade (pour accueillir des confrontations de Ligue des champions). Mais, quand on est dans une spirale positive, les solutions sont plus faciles à trouver que lorsqu’on est au fond, a souligné Sage. L’an dernier, c’était plus difficile."

En 2022-2023, le SB29 avait terminé 14e, et il devrait vivre une première en coupe d'Europe lors du prochain exercice. Décisions arbitrales en leur défaveur ou non.