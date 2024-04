Avant leur confrontation de ce samedi (19h), l'OL féminin et le PSG s'associent dans une campagne de communication mettant en avant le football français.

Dans quelques heures, ils seront rivaux pour une place en finale de la Ligue des champions. Avant le coup d'envoi du choc entre l'OL féminin et le PSG, les deux adversaires ont initié une campagne de communication visant à mettre à l'honneur le football français. Rappelons en effet qu'il s'agit du seul championnat avec encore deux représentants.

L'alliance de circonstance entre les deux locomotives de la D1 s'intitule "The best of the french football", et est en lien avec DAZN, diffuseur de la compétition européenne. L'objectif est d'invité l'ensemble des supporteurs à venir au stade afin d'assister à la double confrontation. Rappelons d'ailleurs que cette première manche, qui se jouera ce samedi à 19 heures du côté de Décines, battra le record d'affluence avec plus de 35.000 spectateurs.

Une campagne de communication floue et convenue

Néanmoins, cette communication suscite quelques interrogations. Concrètement tout d'abord, on ne comprend pas très bien quel sens lui donner, même si on voit bien la volonté de mettre en avant le football féminin de l'Hexagone. Mais alors pourquoi choisir un slogan en anglais pour nommer la campagne si elle doit s'axer autour de notre pays ?

Cela ressemble vraiment à un message convenu, plutôt flou, et nous sommes en droit d'en attendre un peu plus pour promouvoir la discipline. Pour finir sur une note plus positive, il faut saluer le travail fait par le club rhodanien pour attirer les fans au Parc OL ce 20 avril, ainsi qu'aux groupes de supporteurs féminins et masculins qui ont eux aussi mis du cœur à l'ouvrage. Nous retiendrons davantage cela que ce "The best of the french football".