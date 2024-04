OL - Média : le rappeur L'Allemand invité de TKYDG lundi

Lundi à 19 heures, TKYDG reviendra pour débriefer l'actualité de l'OL. Invité en plateau, le rappeur L'Allemand, né à Vénissieux et supporter lyonnais.

Double, voire triple ratio d'OL - PSG ce week-end. Entre les hommes de Pierre Sage, les joueuses de Sonia Bompastor et les U19 féminines, les équipes lyonnaises seront aux prises avec leurs concurrentes parisiennes samedi et dimanche. Cette actualité fera, comme chaque début de semaine, l'objet d'une émission TKYDG avec Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois. L'invité du 22 avril sera Émir Chelabi, de son nom de scène L'Allemand.

Avec le rappeur originaire de Vénissieux et supporter rhodanien, Tant qu'il y aura des Gones évoquera bien sûr la 30e journée de Ligue 1, et les enseignements qu'on pourra tirer de la rencontre au Parc des Princes dimanche (21 heures).

Un choc entre les meilleures équipes françaises de 2024

Septièmes de Ligue 1, les partenaires d'Alexandre Lacazette passeront un véritable test chez le leader du championnat. Dans leur quête d'Europe, ils auront fort à faire face à Kylian Mbappé et consorts, mais un bon résultat dans la capitale viendrait confirmer la dynamique actuelle de l'OL. Les deux meilleures formations du championnat en 2024. C'est aussi un premier aperçu avant la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. Beaucoup de choses à observer donc dans ce choc, dont nous sommes déjà impatients de connaître le scénario et le résultat.

