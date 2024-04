OL féminin - PSG : avant-match, horaire et diffusion TV

Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la demi-finale aller de Ligue des champions entre l'OL et le PSG ce samedi.

L'avant-match

Ce sont tout simplement les deux meilleures équipes de France qui se retrouvent ce samedi en demi-finales de la Ligue des champions. Entre l'OL féminin, assuré de la première place en D1, et le PSG, son dauphin, il sera question aussi bien d'une place en finale que de suprématie nationale. Avant la phase finale du championnat durant laquelle les deux rivaux pourraient se retrouver, cette double confrontation sera l'occasion de prendre le pouls et de glaner un petit avantage psychologique non négligeable.

Pour cette première manche, qui se jouera donc à Décines, les Fenottes seront poussées par leur public. Le record de spectateurs va être battu, puisque plus de 35 000 supporteurs sont attendus. De quoi permettre une belle ambiance et donner un surplus d'énergie aux joueuses de Sonia Bompastor. Du côté lyonnais, seront absentes Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsán, Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer.

À quelle heure se jouera OL - PSG ?

Le coup d'envoi de ce choc sera donné à 19 heures. Pas de prime time donc, mais un horaire parfait pour attirer une foule plus familiale un samedi soir. Au sifflet de la partie, une Espagnole, Marta Huerta De Aza. Un quatuor arbitral à la fois ibérique et italien. Le retour aura lui lieu le 28 avril à 16 heures, cette fois-ci dans la capitale.

Sur quelle chaîne voir OL - PSG ?

Le duel entre Rhodaniennes et Franciliennes sera diffusé sur DAZN gratuitement. Si vous ne figurez pas parmi les détenteurs d'un billet pour la rencontre, vous pourrez l'observer depuis chez vous, soit sur la chaîne YouTube de l'entreprise anglaise, soit directement sur son site, ou encore sur votre média Olympique-et-Lyonnais, qui retransmettra le match entre les coéquipières de Wendie Renard et les Parisiennes.