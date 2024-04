OL - PSG : Cascarino de retour dans le groupe, Hegerberg absente

Delphine Cascarino (OL) et Sakina Karchaoui (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Absente pour le derby après sa blessure en Bleues, Delphine Cascarino a repris l’entraînement collectif. L’ailière est bien présente dans le groupe pour OL - PSG samedi (19h).

Ce n’était qu’un dos bloqué et donc rien de grave, mais le staff de l’OL avait préféré ne pas prendre de risques avec Delphine Cascarino pour le derby contre Saint-Etienne. Le rendez-vous le plus important était avant tout le PSG et c’est cette date qui était avant tout entourée sur le calendrier de l’OL féminin. Après deux semaines pour se remettre, l’ailière sera bien de la partie contre le club parisien samedi en demi-finale aller de la Ligue des champions. Présente à l’entraînement de veille de match, Cascarino a passé avec succès le test et fait partie du groupe de 21 joueuses retenues par Sonia Bompastor.

Patience pour Hegerberg

En conférence de presse, c’était l’une des incertitudes lyonnaises avec Ada Hegerberg. Ayant prolongé durant la semaine pour trois saisons supplémentaires, la Norvégienne n’a pas joué depuis un mois et devait également passer un test ce vendredi. Absente du quart d’heure ouvert à la presse, Hegerberg n’est pas dans le groupe. En plus d’Eugénie Le Sommer, Sonia Bompastor avait déjà acté les forfaits de Sara Däbritz, jusqu’à la fin de la saison, et de Dzsenifer Marozsan. La jeune Maéline Mendy en profite pour faire partie du groupe lyonnais et vivre cette expérience qu’est une demi-finale de Ligue des champions.

Le groupe de l’OL : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Mendy, van de Donk - Becho, Cascarino, Diani