Incertaines, Elisa De Almeida, Lieke Martens et Eva Gaetino figurent bien dans le groupe du PSG qui affrontera l’OL ce samedi (19h) à Décines.

Vendredi, en conférence de presse, Jocelyn Prêcheur avait laissé planer le doute sur certains états de forme de cadres de son équipe. Il existait des incertitudes autour des cas d’Elisa De Almeida et de Lieke Mertens mais comme l’OL avec Delphine Cascarino, le PSG va pouvoir compter sur des retours de choix. Les deux joueuses se sont remises de leur blessure musculaire respective et font partie du groupe qui a pris la direction de Lyon vendredi soir. La défenseuse, auteure du but malheureux contre les Parisiens lors du retour en championnat entre l’OL et le PSG, ainsi que la Néerlandaise ne sont pas les seuls retours dans le groupe parisien.

Si Paulina Dudek, Laurina Fazer, Clare Hunt, Oriane Jean-François sont toujours des absentes de longue durée, la précaution prise durant la semaine par le staff de Prêcheur avec Eva Gaetino semble avoir porté ses fruits. La défenseuse américaine a fait le déplacement jusqu’à Décines après son alerte au quadriceps.

Le groupe du PSG : Kiedrzynek, Picaud, Szperkowska - Gaetino, De Almeida, Samoura, Le Guilly, Groenen, Geyoro, Karchaoui, Baltimore, Katoto, Chawinga, Ebayilin, Elimbi Gilbert, K. Albert, Tounkara, Folquet, Martens, Vangsgaard, M. Traoré.