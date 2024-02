Un stade et un centre d’entraînement, la bataille de Kang pour l’OL

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Nouvelle propriétaire de l’OL féminin depuis jeudi, Michele Kang voit grand pour son équipe. L’une de ses batailles prioritaires sera de trouver un stade digne de l’histoire des Fenottes.

C’est une nouvelle qui était attendue en grandes pompes à Décines et, après des mois d’attente, le rachat de l’OL féminin par Michele Kang a enfin été acté jeudi par le club lyonnais. Pas vraiment une surprise, même si la signature finale a mis un peu de temps, aussi bien pour les supporters que pour la femme d’affaires elle-même. Bien qu’elle fût déjà dans les dossiers féminins depuis plusieurs mois avec Vincent Ponsot, Kang se retrouvait malgré tout bloquée, n’ayant pas les mains libres pour lancer complètement certains projets.

C’est notamment le cas sur la possibilité d’un futur stade pour les Fenottes. Pour Olympique-et-Lyonnais, Michele Kang est revenue sur cette volonté dans son interview. "L'OL est l'une des meilleures équipes du monde et la meilleure équipe européenne. Les joueuses ne peuvent pas jouer sur un terrain au centre d'entraînement. J'aimerais qu'on puisse jouer chaque match dans le Grand Stade, mais ce n'est pas réaliste."

Les visites de terrain ont commencé depuis des mois

Dimanche, les joueuses de Sonia Bompastor évolueront au Parc OL pour affronter le PSG dans le choc de la D1 féminine, mais cela reste une utilisation avec parcimonie. L’enceinte de Décines ne sera d’ailleurs pas pleine et loin des standards observés en Angleterre lors des chocs anglais. Michele Kang souhaite donc trouver le juste milieu entre les 1 500 places du terrain Gérard Houllier et les plus de 50 000 du Parc OL. Le tout avec l’aide de la Ville de Lyon et de la Métropole. "Dans beaucoup de nos matchs de saison, nous pouvons jouer devant approximativement 15 000 à 20 000 spectateurs. Et c'est ce dont on a besoin ici. Nous travaillons avec la ville de Lyon ainsi que la Métropole. Mais, essayer de trouver 40-50 hectares de terrain vide n'est pas si facile."

Les visites de terrain ont débuté depuis des mois et se poursuivront jusqu’à trouver la perle rare. Un rendez-vous est prévu en ce 9 février pour une nouvelle prospection et cette ambition de faire de l’OL féminin un plus gros club qu’il ne l’est déjà. Un club concurrent du nom du PSG a pour récente devise « Dream Bigger » (rêver plus grand). C’est le projet de Michele Kang qui a l’ambition de créer un espace dédié à 100% aux féminines avec un stade et un centre d’entraînement. Pour le moment, il faudra toujours se contenter de Décines…