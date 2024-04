Ligue 1 : l'OL 4e meilleure équipe à l'extérieur

Ainsley Maitland-Niles (OL), face à Matthis Abline (Nnates) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Grâce à sa victoire à Nantes dimanche (1-3), l'OL est remonté à la 4e place au classement de Ligue 1 à l'extérieur. C'est loin de ses bases qu'il a pris le plus de points.

Le niveau s'apprête à grimper d'un cran mais l'OL semble prêt, du moins plus qu'il ne l'a jamais été cette saison pour de telles échéances. Avant de se confronter aux quatre premiers du classement lors des prochaines journées, le groupe de Pierre Sage surfe sur une dynamique qu'il ne pouvait pas espérer à l'hiver dernier. Désormais, le voilà capable de remonter des situations mal embarquées, comme à Nantes dimanche, où, mené, il s'est finalement imposé 3-1.

Voilà l'Olympique lyonnais sur une série de cinq succès consécutifs en Ligue 1 à l'extérieur, ce qui ne lui était plus arrivé depuis sept ans. Certes, les adversaires ne sont pas les noms les plus ronflants, sans leur faire offense, de notre élite française. Il a battu Montpellier (1-2), Metz (1-2), Lorient (0-2), Toulouse (2-3) et les Nantais donc, avec un scénario presque répétitif, à savoir courir après le score. Une force de caractère nécessaire pour gagner loin de ses bases, ce que les Rhodaniens font plutôt bien sur la deuxième partie de saison.

Seuls les 3 premiers de Ligue 1 font mieux

Grâce à ses derniers résultats, ils figurent désormais à la 4e place du championnat si l'on se concentre sur les points pris hors de son stade. Avec 22 unités, ils devancent notamment Lens, Reims et Nice, tous à 19. Devant, on retrouve le PSG (34), Monaco (28) et Brest (24). L'OL ressemble à un épouvantail, puisque la hiérarchie est sensiblement la même que celle du classement général.

Une donnée qui pourrait servir aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette, car ils devront encore se déplacer à Paris, Lille et Clermont sur la fin de l'exercice 2023-2024. Ayant dans le viseur le 7e rang, ils comptent s'appuyer sur cette forme afin d'atteindre leur objectif. Il faudra aussi glaner des points à domicile pour y parvenir. Or, Décines est loin d'être une forteresse imprenable, puisque l'OL est seulement 13e avec 16 unités obtenues dans son antre. Une statistique qu'il pourrait améliorer dimanche contre le Stade Brestois, ce qui serait de bon augure pour lui dans cette course à l'Europe.