OL - France U19: direction l’Euro féminin pour six Fenottes

Maéline Mendy avec l’équipe de France (Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

Grâce à un très large succès contre la République tchèque mardi (5-0), l’équipe de France féminine U19 a validé son ticket pour l’Euro U19 cet été. Maéline Mendy a marqué sur penalty.

S’il ne devrait pas y avoir de joueurs de l’OL avec les Bleus à l’Euro 2024, sauf énorme surprise de Didier Deschamps, le club et la formation lyonnaise seront bien représentés dans les tournois continentaux chez les U19. Après Saël Kumbedi fin mars, ce sont les U19 féminines qui ont décroché leur billet pour l’Euro de la catégorie cet été en Lituanie. Déjà vainqueures de leurs deux premiers matchs, les Bleuettes de Philippe Joly ont terminé le travail mardi en fin d’après-midi face à la République tchèque. Une manita (5-0) afin de s’assurer la première place du groupe A4 dans ce deuxième tour des qualifications et donc une présence de la France cet été.

Mendy encore buteuse

Pour ce dernier match, le sélectionneur avait encore une fois choisi de faire appel à de très nombreuses joueuses de l’OL. De nouveau capitaine, Féérine Belhadj a gardé son but inviolé grâce à l’aide de ses deux défenseuses Alice Marques, sortie à la 77e, et Wassa Sangaré, qui a laissé sa place dès la pause. Il faut dire que les Bleuettes avaient déjà fait le plus dur en menant 3-0 au moment de rejoindre les vestiaires. Si Julie Swierot n’a pas participé à la rencontre au contraire de Charline Coutel tandis que Maéline Mendy ne s’est pas faite prier pour convertir un penalty à la 38e minute et faire le break pour la France. Retour désormais à Décines pour la fin de saison, en pros pour certaines, avec la réserve ou les U19 pour d’autres.