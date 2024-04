D1 : Victoria Beyer en charge du derby ASSE - OL dimanche (21h)

Après la trêve internationale, l’OL retrouve le championnat avec un match alléchant contre Saint-Etienne. Victoria Beyer sera au sifflet du derby à Geoffroy-Guichard.

La programmation a voulu que le match se retrouve repousser au second plan. La LFP ayant choisi de placer OL - Brest dimanche soir à 20h45, le derby féminin entre Saint-Etienne et les Fenottes programmé à 21h sur Canal Plus a clairement perdu en visibilité. Toutefois, la fierté régionale sera bien au rendez-vous, d’autant plus que la rencontre se tiendra à Geoffroy-Guichard. Sonia Bompastor et ses joueuses, de retour de trêve internationale, auront donc à cœur de se mettre en évidence et surtout en confiance dans le Chaudron avant la réception du PSG en demi-finale de Ligue des champions à Décines.

Avant de penser Europe, il y a un match à jouer et il n’est pas sans intérêt sportif en plus du duel régional. En cas de succès dans le Forez, l’OL assurerait sa première place au classement et serait certain de recevoir en demi-finale des play-offs et d’une potentielle finale. Il y aura donc de l’enjeu contre Saint-Etienne et Victoria Beyer sera au sifflet de ce derby. Elle l’avait déjà été contre Fleury début mars en D1. Dans cette rencontre régionale, l’arbitre sera assistée par Nabila Zaouak et Siham Boudina. Romy Fournier sera la quatrième arbitre.