L’OL Fondation et France Travail s’associent une fois de plus pour un forum de l’alternance et de l’apprentissage. Le rendez-vous est fixé le mardi 16 avril à 13h30 au Parc OL.

Il n’y a pas que le foot dans la vie à Décines. Avec l’OL Fondation, le club lyonnais est engagé dans l’insertion professionnelle locale et multiplie d’ailleurs les opérations avec différents acteurs pour aider à trouver un travail à ceux qui sont en recherche. Le 16 avril prochain, ce seront les étudiants qui seront à l’honneur au Parc OL. Une nouvelle édition du forum dédié à l'alternance et à l’apprentissage se tiendra dans l’enceinte de l’OL afin d’aider les étudiants à la recherche d'une alternance.

À partir de 13h30 et jusqu’à 17h30 ce jour-là, une cinquantaine d'entreprises, issues de différents secteurs d’activité, seront présentes pour échanger avec les étudiants. L'entrée se fera par le parking P3 du stade de Décines et il faudra se diriger vers la porte G. Pour y participer, il suffit de s’inscrire via ce lien et les offres d’emploi sont déjà consultables sur francetravail.fr à l'aide du mot-clé "ALT69".