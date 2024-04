L’OL fait toujours confiance à la jeunesse mais…

Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

S’il a recruté des joueurs plutôt expérimentés durant le mercato hivernal, l’OL continue de miser sur la jeunesse. En Europe, le club lyonnais est la deuxième formation qui donne le plus de minutes aux joueurs de moins de 21 ans sur la dernière année.

La statistique est forcément un peu faussée, car elle s’appuie sur l’année civile qui vient de s’écouler et non sur la saison 2023-2024. Alors, entre avril 2023 et le mois qui vient juste de commencer, l’OL a quelque peu changé de visage et surtout perdu quelques talents qui faisaient du bien. Dans son rapport hebdomadaire, le CIES a classé les équipes de 61 championnats à travers le monde suivant le pourcentage de temps de jeu donné aux joueurs de moins de 21 ans.

À l’échelle mondiale, l’OL se classe 31e sur la période du 3 avril 2023 au 2 avril 2024, mais si l’on s’intéresse au Big Five des championnats européens, la formation lyonnaise arrive… deuxième derrière le RC Strasbourg et devant le FC Barcelone. Avec 23,2% des minutes accordés aux joueurs de moins de 21 ans, l’OL montre encore qu’il mise sur la jeunesse. Seulement, ce chiffre se retrouve faussé puisqu’il comptabilise Malo Gusto, Castello Lukeba ou encore Bradley Barcola, titulaires quasi indiscutables la saison dernière et partis durant l’été.

Un changement de cap durant l'hiver

Or, il y a clairement eu un changement durant l’été et encore plus cet hiver avec les différents mercatos. Il reste encore et toujours de la jeunesse dans l’effectif de Pierre Sage, mais la part qui leur est accordée est devenu bien moins importante. À l’heure actuelle, seul Ernest Nuamah est un titulaire dans l’esprit de technicien même si Rayan Cherki (20 ans), Malick Fofana (18 ans) et Gift Orban (21 ans) font figure d’entrants quasi certains en seconde mi-temps.

Néanmoins, pour redresser la barre, l’entraîneur lyonnais, ainsi que les dirigeants ont misé sur l’expérience plutôt que l’insouciance. Il n’y a qu’à voir le sort réservé ces dernières semaines à Saël Kumbedi, Johann Lepenant ou encore Mahamadou Diawara pour comprendre qu’il est aujourd’hui dur de se faire une place dans cet effectif pléthorique et bien plus qualitatif que sur la première partie de saison.