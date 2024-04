Victime d’un léger malaise contre l’Irlande, Wendie Renard devrait tenir sa place contre la Suède ce mardi (19h). Hervé Renard a assuré que tout était rentré dans l’ordre pour la capitaine des Bleues.

Elle ne s’était sûrement pas imaginée un retour en sélection de cette manière. Il y a certes eu la victoire (1-0) vendredi dernier des Bleues contre l’Irlande, mais Wendie Renard s’est fait une petite frayeur au moment de rentrer dans le temps additionnel de la rencontre. Ayant fait son retour après quatre mois d’absence en équipe de France, la capitaine français s’est écroulée sur la pelouse du stade Saint-Symphorien de Metz, victime d’un malaise hypoglycémique. Ayant dû recevoir les soins du staff médical français, la joueuse de l’OL a malgré tout fini la rencontre, mais allait devoir faire l’objet d’une observation minutieuse afin de savoir si elle serait apte pour le deuxième match des éliminatoires contre la Suède.

Présent en conférence de presse lundi, Hervé Renard a tenu à rassurer tout le monde. Sa capitaine a bien repris l’entraînement collectif et devrait enchaîner avec une titularisation à Göteborg. "Elle a bien récupéré, a déclaré le sélectionneur. Parfois, on peut prendre le ballon (de la tête) d'une façon pas très bonne et ça peut sonner un petit peu. Le staff médical prend des précautions, c'est normal, il faut toujours faire attention. Il y a eu plus de peur que de mal." Après être entrée à la 77e minute contre l’Irlande, Wendie Renard devrait voir son temps de jeu être revu à la hausse en Suède.