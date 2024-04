OL : un duel Horan - Gilles pour finir la trêve internationale

À six jours du derby contre Saint-Etienne, les joueuses de l’OL sont encore très nombreuses en sélection. Ce mardi, elles seront quasiment toutes sur le pont avec notamment le duel final entre Lindsey Horan et Vanessa Gilles en SheBelieve Cup.

Une fois de plus, Sonia Bompastor n’aura pas eu beaucoup de temps pour préparer le derby contre Saint-Etienne, dimanche (21h) mais fort heureusement, elle peut s’appuyer sur des joueuses qui se connaissent pour ne pas avoir besoin de plusieurs jours d’entraînement. L’entraineure de l’OL ne devrait récupérer son groupe au complet que jeudi et encore sans les Nord-Américaines que sont Lindsey Horan et Vanessa Gilles. Dans la nuit de mardi à mercredi (1h), les États-Unis et le Canada se disputent le titre de la SheBelieve Cup, quelques semaines seulement après la demi-finale en Gold Cup.

Les Canadiennes voudront forcément prendre leur revanche et Gilles effacer le mauvais souvenir passé sur le terrain gorgé d’eau de San Diego. Il faudra d’ailleurs rester sur le sol américain pour voir Ellie Carpenter disputer son seul amical de la trêve avec un rendez-vous contre le Mexique pour l’Australie (2h) à San Antonio. Elles ne seront pas les seules sur le pont ce mardi puisque l’ensemble des internationales lyonnaises disputeront leur dernier match de la trêve.

Faux pas interdit pour Damaris et Van de Donk

Il y a forcément l’équipe de France à 19h avec un déplacement en Suède, mais ce sont les U19 françaises qui lanceront les hostilités à 16h avec le dernier match du 2e tour de qualification de l’Euro U19. Après deux victoires en deux matchs, les coéquipières d’Alice Marques ont assuré leur présence cet été et disputeront un match pour l’honneur contre la République Tchèque. Pour Damaris et Daniëlle van de Donk, il y a par contre déjà urgence. Pour le lancement des éliminatoires de l’Euro 2025, les Pays-Bas ont mordu la poussière en Italie (2-0) et n’ont donc pas le droit à l’erreur contre la Norvège, privée d’Ada Hegerberg, ce mardi à 20h45.