Aulas estime que Collomb était "le deuxième président" de l’OL

Décédé en novembre dernier, Gérard Collomb a laissé un grand vide dans la vie de Jean-Michel Aulas. Pendant de nombreuses années, les deux hommes ont vécu ensemble au rythme des exploits de l’OL.

Il n’a plus de pouvoir décisionnaire à l’OL, mais Jean-Michel Aulas devrait bientôt se rapprocher de Décines. Entré en négociations exclusives avec Eagle Football Groupe (ex-OL Groupe), l’ancien président devrait racheter l’Arena dans les prochaines semaines, un projet qui "aurait plu à Gérard Collomb". L’ancien maire de Lyon n’est plus depuis le 25 novembre 2023 et c’est forcément une oreille attentive et "un ami" qui font désormais défaut à Jean-Michel Aulas, comme il l’a confié dans un long entretien à nos confrères du Monde.

Hommes de pouvoir, les deux personnalités lyonnais ont pourtant créé une relation de confiance au fil des années. Ensemble, ils ont vécu l’ascension de l’OL en France, mais aussi en Europe. Ayant ressorti la boîte à souvenir, "JMA" s’est remémoré les paroles de l’ancien maire (2001-2017 puis 2018-2020). "À chaque match que nous gagnions de justesse, il disait 'Arcanum Domini vias' (les voies du Seigneur sont impénétrables). En tout, l’OL a gagné sept titres. Gérard (Collomb) me disait souvent : 'Vous remarquerez que depuis que je suis maire de Lyon, on gagne !' "

"Il était investi amicalement dans le club"

Très important et influant dans la construction du Parc OL, Gérard Collomb avait noué une relation personnelle avec le club lyonnais. Présent lors des déplacements européens ou pour les gros matchs français à l’extérieur, l’ancien Premier Ministre a vécu de l’intérieur les sacres lyonnais. Au point de faire dire à Jean-Michel Aulas qu’il "était vu par les joueurs comme le deuxième président du club. Il fêtait les titres avec nous, il venait à Saint-Tropez déjeuner ou dîner avec les joueurs. Il était investi amicalement, sans calcul politique."