OL : quand Gérard Collomb évoquait le futur grand stade

Maire de Lyon pendant presque deux décennies, Gérard Collomb a grandement participé au projet de construction du Parc OL. Au moment de la pose de la première pierre, il s’était confié à Olympique-et-Lyonnais sur ce que représentait ce futur nouveau stade.

Gérard Collomb n’est plus. À 76 ans, l’homme s’est éteint samedi soir des suites d’un cancer de l’estomac. Une vraie onde de choc dans le microcosme lyonnais tant l’homme politique aura marqué de son empreinte son passage à la mairie de Lyon entre 2001 et 2017 puis entre 2018 et 2021. Ayant permis à la Ville de se tourner encore un peu plus vers l'Europe, Gérard Collomb était également très investi dans les projets d’expansion de Jean-Michel Aulas pour l’OL.

Les deux hommes ont d’ailleurs travaillé main dans la main pour permettre la réalisation de ce qui deviendra en 2016 le Parc OL et dont le club lyonnais est depuis résident à Décines. En 2013, au moment de la pose de la première pierre, le Maire d’alors s’était confié à Olympique-et-Lyonnais sur ce que représenterait ce nouveau stade après des années de batailles juridiques aussi bien pour l'OL que pour la ville de Lyon, tournée vers l'avenir.