Après une période d’adaptation, Maxence Caqueret et les joueurs de l’OL estiment comprendre où souhaite aller Fabio Grosso désormais. Avec un groupe bien plus soudé suite aux incidents à Marseille, le milieu espère voir le club remonter.

Il l’avoue lui-même, "il y a trois ans, je ne m'imaginais pas jouer le maintien avec ce club là." À cette époque, Maxence Caqueret se montrait à la face de l’Europe pendant que l’OL disputait le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. Bien des mois plus tard, une présence en coupes d’Europe n’est plus au calendrier depuis deux saisons et à moins d’une victoire en Coupe de France, le club lyonnais devrait se diriger sur un troisième exercice sans.

Et encore, à l’heure actuelle, l’objectif principal reste avant tout d’être encore en Ligue 1. Avec sept points en onze matchs et une place de lanterne rouge, cette mission s’annonce délicate malgré la victoire (0-1) à Rennes, il y a deux semaines. "Déclic, non, car ce n’est qu’une victoire, mais si on arrive à en enchaîner, oui, on pourra dire que ce match à Rennes a été un déclic", a déclaré le milieu lyonnais à Téléfoot.

"J'ai vu une vraie équipe soudée à Marseille"

Après deux semaines de trêve, l’OL veut donc confirmer face à Lille ce dimanche soir à domicile. Les Lyonnais n’ont plus gagné depuis le 27 mai dernier au Parc OL et vont surtout devoir prendre des points pour avancer. À écouter Maxence Caqueret, la formation lyonnaise ressemble enfin à une équipe après les incidents à Marseille où le milieu a vu "pour la première fois de la saison l’équipe la plus soudée et c’est primordial pour aller de l’avant."

L’arrivée de Fabio Grosso a aussi été digérée. Après avoir avoué être un peu perdus sur les consignes de l’Italien à son arrivée, la période d’adaptation semble passée pour les joueurs lyonnais qui, après trois mois, "comprennent beaucoup plus sur ce que le coach nous demande aujourd’hui. Il a beaucoup insisté sur l'engagement, l'agressivité. On est beaucoup plus structurés. Après, il faut être beaucoup plus efficaces dans les deux surfaces."