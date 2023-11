Ce dimanche (21h), l’OL se déplace à Guingamp avant de lancer la trêve internationale. Malgré le sans-faute lyonnais, Sonia Bompastor sait que le match en Bretagne a tout d’un piège.

Un déplacement en Bretagne en novembre, une invincibilité pour les Fenottes et une trêve internationale qui se présente juste derrière la rencontre. Entre 2022 et 2023, il n’y a pas de grandes différences à l’heure où l’OL se déplace sur la pelouse de l’En Avant Guingamp ce dimanche (21h). Leader incontesté et incontestable dans ce début de saison, le club lyonnais est sur un impressionnant 11 sur 11 toutes compétitions confondues. Le seul changement par rapport à la saison dernière puisque les Fenottes avaient déjà chuté en Ligue des champions.

Tous ces éléments auraient de quoi pousser la confiance au maximum entre Rhône et Saône. Elle est forcément là avec ce début de saison, mais le spectre du dernier déplacement en Bretagne est toujours bien là dans l’esprit de Sonia Bompastor. Auteur de six victoires sur six, l’OL avait perdu ses premiers points à Guingamp (0-0). "Je me rappelle que l’année dernière, on avait fait 0-0 là-bas, ce ne sera pas facile, on le sait, donc à nous de bien l’aborder et d’être efficace dès le début pour ne pas laisser d’espoir", s'est remémorée Sonia Bompastor.

Une revue d'effectif moins large que face à Dijon

C’est ce qui avait fait défaut aux Lyonnaises la saison dernière sur le synthétique guingampais et elles avaient fini par se casser les dents sur la défense adverse. Sonia Bompastor espère ne pas revivre le même scénario, même si les deux dernières rencontres contre Dijon et St-Pölten semblent lui avoir donné un petit aperçu de ce qu’il risque de se passer ce dimanche à partir de 21h. "Face à nous, nos adversaires ne jouent jamais de la même façon que face à la majorité des autres équipes. En voyant notre effectif et notre réussite, les équipes font le maximum défensivement pour nous mettre en difficulté."

Avec l’accumulation des matchs, les joueuses lyonnaises avaient mis en avant un début de fatigue pour expliquer en partie leur prestation mercredi en Ligue des champions. À Guingamp, Sonia Bompastor ne devrait pas faire tourner dans les grandes largeurs comme face à Dijon, mais "mixer pour apporter un peu de fraîcheur et bien terminer cette série à Guingamp."