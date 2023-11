OL - Lille : Umtiti retrouvera bien le Parc OL

Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti avec l’OL en 2016 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Sept ans après son départ, Samuel Umtiti retrouvera bien le Parc OL ce dimanche (20h45). Non pas avec le maillot de l’OL, comme il l'avait espéré durant l'été, mais celui de Lille.

Il avait très envie de suivre les traces de son grand ami Alexandre Lacazette. Il ne s’en était pas caché et Samuel Umtiti avait même pu compter sur le capitaine lyonnais pour tenter de pousser sa candidature pour un retour à l’OL durant l’été. Ayant réussi à enchaîner durant son prêt à Lecce, "Big Sam" pensait avoir réussi à convaincre le plus grand nombre que ses pépins physiques n’étaient désormais qu’un lointain souvenir. Malheureusement, les dirigeants lyonnais n’ont pas réfléchi de la même manière et n’ont pas donné suite aux appels du pied du défenseur central. "J’ai été formé à l’OL, mon cœur, mon corps fait partie de cette ville. Mais au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes valeurs que moi, où je me retrouvais en tant qu’homme et en tant que joueur de foot", avait-il avoué au moment de sa présentation à Lille.

Du mal à s'imposer chez les Dogues

Ce dimanche, Samuel Umtiti sera bien de retour au Parc OL, mais avec le maillot des Dogues. Le champion du monde 2018 fait bien partie du groupe retenu par Paulo Fonseca pour la venue à Décines. Seulement, comme ce fut le cas en 2019 avec le FC Barcelone, le défenseur ne devrait pas goûter à la joie de refouler cette pelouse du Grand Stade et devrait s’installer sur le banc des remplaçants. Touché au psoas pour ses débuts puis victime d’une commotion cérébrale, il a vu une doublette s’imposer en charnière centrale avec le jeune Yoro associé à Alexsandro. Qu’importe, Umtiti devrait bien avoir le droit à quelques chants hommage de la part des supporters lyonnais.