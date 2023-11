En allant sur le terrain de l’OL, Lille ne s’attend pas à un match facile. Malgré la dernière place des Lyonnais, les Dogues craignent la réaction d’orgueil lyonnaise après la victoire à Rennes.

Les discours sont souvent les mêmes quand il s’agit d’écouter les adversaires parler de l’OL. Seulement, il y a bien quelque chose qui a changé depuis deux semaines : la formation rhodanienne a enfin remporté un match dans cette saison de Ligue 1. Cela ne change pas grand chose au classement puisque l’OL est toujours dernier du championnat. Seulement, psychologiquement, les têtes sont quand même un peu plus légères qu’il y a trois semaines. Une bascule mentale dont se méfient Lille et son entraîneur Paulo Fonseca. "Cela reste un match difficile car à l’extérieur contre une équipe qui a besoin de gagner et qui est motivée après avoir gagné sa première victoire à Rennes."

"C'est un moment compliqué"

L’entraîneur portugais du LOSC se rappelle encore trop bien ce qu’il s’était passé la saison dernière à Décines. Repris en mains par Laurent Blanc, l’OL n’avait plus gagné contre les Dogues depuis 2016 et avait finalement réussi à déjouer les pronostics en s’imposant 1-0 grâce à un but d’Alexandre Lacazette en début de match. Alors dernier ou pas, Paulo Fonseca ne vient pas la fleur au fusil dimanche soir au Parc OL. "On ne regarde pas les places dans le classement parce que peut-être que c’est un moment compliqué mais nous savons que l’OL est une équipe forte avec beaucoup de bons joueurs, un bon entraîneur que je connais."