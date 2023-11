Resté en salle vendredi, Maxence Caqueret a été touché à la main. Une blessure assez sérieuse à écouter Fabio Grosso qui a annoncé que le milieu jouera avec une protection lors d'OL - Lille.

Il a d’abord été fait état d’une béquille reçue à l’entraînement jeudi, le poussant à se contenter d’un entraînement individuel en salle vendredi. Et puis Fabio Grosso s’est présenté devant les journalistes et en a dit un peu plus sur cette absence du jour de Maxence Caqueret. Plus qu’une béquille, le Lyonnais a été touché dans un choc à la main. "Maxence a eu un petit souci à la main, il ne s’est donc pas entraîné. C’est assez important, mais je pense qu’il sera avec nous et il jouera avec une protection à la main."

Une fracture de la main gauche en juillet

Devant déjà se passer de Johann Lepenant et Corentin Tolisso au milieu de terrain, Fabio Grosso devrait normalement pouvoir compter sur Maxence Caqueret. Le joueur formé à l’Académie a décidément des soucis sur cette partie du corps puisqu’il avait dû se faire opérer en juillet dernier. Durant l’Euro, le capitaine d’alors des Bleuets avait été victime d’une fracture de la main gauche et avait dû commencer la préparation avec une protection à son retour de vacances. Il semble être reparti pour un tour, en espérant cette fois ne pas avoir à subir une nouvelle intervention chirurgicale.