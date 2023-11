Lille fera sans Ismaily mais avec David titulaire contre l’OL

Ce samedi, Paulo Fonseca a passé en revue ses troupes. L’entraîneur de Lille a annoncé le forfait d’Ismaily, touché aux ischios. Il a également confirmé que Jonathan David sera titulaire contre l'OL.

La liste des joueurs absents à Lille pour le déplacement à Décines s’est allongée durant la semaine. Paulo Fonseca savait déjà qu’il devrait faire sans Benjamin André, suspendu, Tiago Djalo, blessé de longue date et qui vient juste de faire son retour à l’entraînement, mais aussi Bafodé Diakité, encore trop court physiquement. Il a finalement dû rajouter un nom plus à cette liste avec latéral gauche Ismaily. Le Brésilien a été touché aux ischios durant la semaine, et devrait revenir au plus tôt à l'entraînement collectif en début de semaine prochaine.

"David sait qu'il doit faire un bon match"

Un coup dur pour Fonseca qui en a par ailleurs profité pour faire quelques annonces sur son onze aligné ce dimanche contre l’OL. L’identité du capitaine en l’absence d’André reste encore un mystère, mais la défense lyonnaise sait déjà qu’elle devra composer avec Jonathan David aux avant-postes. Malgré sa crise de confiance, l’attaquant canadien sera titulaire dimanche. "Il est prêt et il jouera. C’est le seul joueur dont je peux dire qu’il jouera dimanche. C’était une option tactique (de titulariser Yazici) face à Monaco et Marseille. Mais pour moi Jonathan continue d’être un titulaire. Il sait qu’il doit faire un bon match comme il en a fait beaucoup. Il doit reprendre confiance. Il est motivé et travaille très bien." L’OL est prévenu, Paulo Fonseca attend un déclic à Décines pour son attaquant.