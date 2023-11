D1 : Emeline Rochebilière arbitrera pour la deuxième fois l’OL

Pour le compte de la 9e journée de D1 féminine, l’OL se déplace dimanche à Guingamp (21h). Cette rencontre sera arbitrée par Emeline Rochebilière.

Un dernier match avant de se tourner vers la trêve internationale. Ayant déjà joué quatre mois sur les dix derniers jours, l’OL va terminer ce premier marathon avec un déplacement à Guingamp, dimanche (21h). Jouer en Bretagne n’est jamais chose facile et il n’y a qu’à regarder le résultat de la saison dernière pour s’en convaincre. Sur le synthétique guingampais, les Fenottes avaient déjoué et avaient perdu leurs premiers points de la saison (0-0). Les Lyonnaises sont prévenues et Sonia Bompastor ne manquera pas de leur rafraichir la mémoire. La coach de l'OL n’a pas oublié et s’est empressée de le rappeler mercredi après le match de Ligue des champions contre St-Pölten (2-0).

Avant de mettre les voiles vers leurs sélections, les joueuses de l’OL ont donc un défi physique qui les attend dimanche à Guingamp. Remontée ces derniers temps notamment d’OL - Montpellier, Bompastor espère qu’Emeline Rochebilière ne laissera pas trop jouer pour éviter de voir les Guingampaises être trop dans l’agressivité. Après avoir arbitré le choc contre le PSG début octobre, l’arbitre est de nouveau au sifflet pour un match de l’OL. Elle sera assistée par Siham Boudina et Stéphanie Di Benedetto.