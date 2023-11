Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons et Samuel Umtiti avec l’OL (AFP PHOTO / DAMIEN MEYER)

Réputé pour son centre de formation, l’OL a sorti de nombreux joueurs ces dernières années. Au 21e siècle, ils sont 72 à avoir porté le maillot lyonnais après avoir été formés à l’Académie.

L’Académie est source de satisfaction à l’OL même si les résultats des équipes de jeunes ces dernières saisons ne sont pas forcément à la hauteur des ambitions initiales. Il y a bien eu la Coupe Gambardella remportée en 2022, mais à côté de ça, les résultats sont en berne, à l’image de la relégation en National 3 de la réserve. Qu’importe, le centre de formation reste une provision quasi sans fin pour l’équipe première. Cette saison, la promotion est plus compliquée en raison de la crise sportive et Mamadou Sarr attend toujours de jouer ses premières minutes en 2023-2024 après ses débuts en pros la saison dernière. Le défenseur a d’ailleurs été le dernier d’une longue lignée à porter le maillot lyonnais après avoir été formé au club.

3 558 matchs joués par des Lyonnais

Au 21e siècle, ils ne sont pas moins de 72 à avoir connu cette joie de représenter l’Académie en Ligue 1 avec l’OL. Un chiffre impressionnant qui n’en fait pourtant pas le plus gros pourvoyeur du championnat de France sur cette période. L’OL n’arrive qu’à la troisième place à égalité avec Bordeaux. Ils sont devancés par le Stade Rennais et ses 83 joueurs puis le FC Nantes avec 75 éléments. Néanmoins, au nombre de matchs joués, c’est bien la formation rhodanienne qui arrive en tête depuis deux décennies. Pour trois petits matchs, l’OL devant le club rennais (3 558 contre 3 555) au moment de la trêve de novembre. Il faut dire que la politique sportive au moment de rentrer dans le Parc OL a favorisé l’éclosion de toute une génération à l’OL allant de celle de 1991 jusqu’à 1994 avec Corentin Tolisso.