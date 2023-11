Avec deux victoires en deux matchs, l’OL a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions. Mais Hervé Renard s’est montré assez impressionné de l’évolution de certains clubs et estime que le différentiel se réduit chaque année.

Après la démonstration (0-9) à Prague, l’OL a eu un peu plus de mal à domicile mercredi face à St-Pölten (2-0). Malgré une prestation collective bien en dessous des standards lyonnais, Sonia Bompastor et ses joueuses ne retenaient qu’une seule chose à l’issue de la rencontre : les six points en deux matchs et une qualification qui semble bien embarquée même s’il faudra faire déjouer Brann, auteur d’un sans-faute également après deux rencontres. Afficher un tel total de points, le PSG et le Paris FC ne seraient pas contre dans cette nouvelle campagne de Ligue des champions.

Si l’un découvre le niveau d’une compétition européenne, le PSG est bien plus dans le dur avec deux défaites en deux matchs. Le groupe est certes relevé, mais Hervé Renard a estimé vendredi lors de sa liste que l’écart de niveau se réduit chaque jour un peu plus. "Les clubs progressent de manière constante, ceux qui ont de grandes équipes masculines mettent désormais des moyens très importants dans le football féminin."

"La concurrence est toujours plus forte"

L’OL et surtout le PSG sont aujourd’hui confrontés à ce qu’ils avaient fait de leurs côtés ces 20 dernières années. Quand les Fenottes étaient habituées à soulever les trophées chaque année, l’adversité se fait aujourd’hui plus nombreuse, mais davantage plus qualitative. Une bonne chose pour le sélectionneur des Bleues même si cela vient mettre à mal l’hégémonie lyonnaise de ces deux dernières décennies. "J’ai été impressionné par le Bayern Munich. Leur discipline, l'humilité des joueuses qui travaillaient ensemble pour attaquer et défendre à la perte du ballon, bref pour former une équipe... On sentait un travail important, quelque chose de vraiment homogène. L'OL aussi a encore cette grande équipe, mais la concurrence est toujours plus forte et elles ne peuvent plus survoler comme pendant plusieurs saisons."

Certes, mais Sonia Bompastor et ses joueuses comptent bien montrer qu’elles restent la référence en Europe.