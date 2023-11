Des policiers municipaux assistent à une cérémonie en l’honneur des services de sécurité en présence du ministre de l’Intérieur Claude Guéant, le 16 juin 2011 à Nice, avant les Premières rencontres nationales de la police (Photo by SEBASTIEN NOGIER / AFP)

Dans le cadre d’un mouvement national, la police municipale de Décines n’assurera pas la sécurité aux abords du Parc OL dimanche (20h45) pour le match OL - Lille.

À ceux qui ne souhaitent pas prendre de parking dans l’enceinte de Décines ou les navettes gratuites, se garer à Décines un soir de match de l'OL relève d’un petit parcours du combattant. Ce dimanche pourtant, il se pourrait bien que l’on retrouve des véhicules garés au bon vouloir de leurs conducteurs sans être réprimandé. En effet, comme ils l’ont annoncé ce samedi dans les colonnes du Progrès, la vingtaine de policiers municipaux de Décines seront en grève dimanche soir à l’occasion du match entre l’OL et Lille. "Habituellement, nous patrouillons autour du stade, sur la voie publique. Cette mission dominicale se faisant sur la base du volontariat et étant payée en heures supplémentaires, nous avons averti la municipalité que nous n’assurerons pas la sécurité ce dimanche soir, a déclaré l’un des agents à nos confrères. Et s’il le faut, nous recommencerons pour la prochaine rencontre à domicile le 10 décembre pour la venue de Toulouse."

Cette décision a été prise suite au lancement d’un mouvement national le 31 octobre et suivi par la grande majorité des policiers municipaux de la Ville de Décines. Ils font la grève des procès-verbaux (PV) de stationnement pour mettre la pression sur l’État afin d’obtenir un avancement de la catégorie C à la catégorie B de la fonction publique, mais aussi l’intégration de leurs primes dans le calcul de leurs retraites. Ce dimanche, il n’y aura pas de policiers municipaux à patrouiller dans les rues décinoises, néanmoins, la maire de la ville a assuré "qu’un équipage sera présent pour la gestion de la résidentialisation" afin d’éviter que des véhicules ne se garent devant chez des particuliers.