Fred (ex-OL) victime d’un vol à main armée au Brésil

Fred sous le maillot de Fluminense en mai 2022. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Ancien joueur de l’OL, Fred est aujourd’hui dirigeant à Fluminense. À la sortie d’une victoire de son club, le Brésilien a été la cible d’un vol à main armée.

Il en aura fait voir de toutes les couleurs à l’OL. Aussi bien devant le but avec un sens du buteur qui a fait sa renommée que par son caractère parfois incontrôlable. Ayant joué pendant quatre ans à l’OL (125 participations, 43 buts), Fred a réussi à laisser une empreinte dans le club lyonnais et son passage au centre il y a quelques mois avait été accueilli avec un grand sourire par les joueurs de l’époque. À 40 ans, l’ancien attaquant a tourné la page de sa carrière de footballeur, il n’y a pas si longtemps, et occupe désormais un poste de dirigeant au sein du club de Fluminense.

C’est en fêtant la victoire de son club qu’une fâcheuse mésaventure lui est tombée dessus dans la nuit de jeudi à vendredi d’après Globoesporte. Au moment de regagner son domicile, une arme à feu a été pointée sur la tête de Fred par un individu qui lui a aussitôt volé son téléphone portable ainsi que sa voiture avant de prendre la fuite. Un vol à main armée dont l’ancien Lyonnais s’en est sortie indemne malgré le traumatisme d’une arme pointée sur la tête. À l’heure actuelle, l’agresseur n’aurait pas encore été appréhendé par la police brésilienne.