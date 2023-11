OL : le staff "essaye de gérer" les soucis physiques de Lacazette

Sur le banc contre Rennes, Alexandre Lacazette avait fait les frais d’un choix tactique de Fabio Grosso. L’entraîneur de l’OL est revenu sur cette décision qu’il explique aussi en partie dans une volonté de gérer son capitaine.

Cela avait été une très grosse surprise au moment de la lecture du onze aligné à Rennes il y a deux semaines. Revenu à un système à quatre défenseurs, Fabio Grosso avait surtout choisi de miser sur la profondeur pour mettre à mal la stratégie rennaise. Exit Alexandre Lacazette pour laisser Mama Baldé et Ernest Nuamah sur le devant de l’attaque. La tactique a tourné court puisque le carton rouge rennais après seulement quatre minutes de jeu a empêché cette utilisation du contre et de la profondeur par l’OL.

Deux semaines après cette première victoire en Bretagne, Fabio Grosso est revenu sur ce choix. "On connait le niveau et l’importance d’Alexandre dans l’équipe et on a besoin de lui. Il a montré un super état d’esprit à Rennes, s’est réjoui l’Italien. Je voulais le faire entrer dès la première mi-temps, mais je me suis dit que c’était trop tôt, mais il est bien rentré comme Tino (Kadewere) qui a fait une très bonne rentrée. Dès que tu as des joueurs qui rentrent de cette façon, c’est plus facile et ça augmente les chances de gagner."

Un début de saison en dent de scie

Finalement entré à la pause, Alexandre Lacazette n’a pas forcément été décisif, mais il a réussi à apporter un nouvel allant positif malgré la déception d’être remplaçant au coup d’envoi. À ce choix tactique de base, Fabio Grosso a également mis en avant l’aspect physique de son capitaine. Suspendu pour trois matchs après son rouge contre Montpellier, Alexandre Lacazette a connu un début de saison saccadé, l’empêchant de vraiment se mettre en rythme. À ça, se sont ajoutés aussi quelques soucis physiques, le poussant à connaitre des semaines aménagées pour ne pas rater les matchs du week-end.

"Des fois, il n’arrive pas à enchaîner à l’entraînement à cause de quelques soucis. Il peut et doit augmenter l’intensité. Non pas pour devenir un joueur différent de ce qu’il est, avec des caractéristiques incroyables dans les derniers mètres, mais il peut enchaîner plus s’il monte son niveau physique avec moins de soucis qui ne lui permettent pas. On essaye de le gérer un peu. Dès qu’il commence le match, c’est difficile de le faire sortir parce qu’il a la qualité pour aller chercher quelque chose de différent des autres. Mais quand le match avance, il est un peu fatigué à la fin."

S'il ne connait pas forcément l'utiliser comme un "supersub", Fabio Grosso apprécie d'avoir un joueur comme Lacazette "qui peut faire la différence sur un plus petit temps de jeu."