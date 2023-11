OL : Kumbedi sait qu’il "doit faire bien mieux"

Clinton Mata et Saël Kumbedi lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Révélation la saison dernière, Saël Kumbedi a un peu plus de mal dans cette saison de la confirmation. Tout sauf une surprise pour le latéral droit.

Le dicton disait donc vrai. Il est toujours plus facile de créer la surprise que de confirmer. Ce n’est pas Saël Kumbedi qui dira le contraire. Propulsé sur le devant de la scène grâce à la blessure de Malo Gusto, le jeune latéral droit a été l’une des révélations surprises de l’OL la saison dernière. Avec le retour de Gusto à Chelsea, la volonté lyonnaise était de permettre l’éclosion de Kumbedi, tout en lui apportant une concurrence d’expérience.

Seulement, l’arrivée de Clinton Mata a plutôt bousculé la hiérarchie, avant que l’Angolais ne se retrouve à dépanner en défense centrale sous Laurent Blanc et durant l’intérim de Jean-François Vulliez. "Ça se passe bien, c’est un bon gars, il me parle beaucoup quand je joue piston, a témoigné Kumbedi vendredi. Il me replace en me disant à droite, à gauche pour me replacer. On a une bonne complicité et une bonne concurrence."

Passeur décisif pour O'Brien à Rennes

Avec le passage à trois derrière sous Grosso, Saël Kumbedi a retrouvé un peu de temps de jeu comme piston, un poste qu’il affectionne car "j’aime beaucoup apporter offensivement, je suis un contre-attaquant. Quand je monte, il y a quelqu’un qui me couvre derrière." À Rennes, l’OL est repassé à quatre derrière, mais Mata absent, Kumbedi a enchaîné une deuxième titularisation de suite. Il en a profité pour délivrer sa deuxième passe décisive de la saison, trois mois après la première. "Mon début de saison est à l’image de celui de l’équipe. Je peux mieux faire. Je savais que j’allais être attendu, qu’il fallait confirmer. Il faut s’adapter dans le football. Actuellement, la saison se passe d’une certaine façon donc c’est à moi d’apprendre et ça va me servir."

À seulement 18 ans, Saël Kumbedi reste encore en plein apprentissage du haut niveau, comme beaucoup de ses coéquipiers, malheureusement…