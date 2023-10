Gusto garde "un regard important" sur l’OL malgré les critiques

Maxence Caqueret et Malo Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Vendu l’hiver dernier, mais définitivement à Chelsea depuis cet été, Malo Gusto a essuyé des critiques de la part des supporters de l’OL. Le latéral est "peiné" par cette situation, mais assure vouloir revoir son club formateur en haut.

L’un a été vendu à Chelsea l’hiver dernier, l’autre au RB Leipzig cet été. Ensemble, Malo Gusto et Castello Lukeba connaissent leur premier rassemblement avec les Bleus suite à différentes blessures. Initialement convoqués avec les Espoirs, les deux défenseurs ont finalement rejoint le château de Clairefontaine. Comme un symbole, eux qui étaient déjà inséparables du côté de l’OL. Néanmoins, ce n’est pas en représentant leur club formateur qu’ils enfileront le maillot aux deux étoiles dans les prochains jours.

Ayant mis les voiles ces derniers mois, ils ont essuyé pas mal de critiques suite à ces départs précoces. "Comme je l'avais dit, quand tu es un enfant du club et que tu as grandi ici, que tu as toujours été fier de porter le maillot, en voyant tout ça, ça fait de la peine, a commenté Gusto sur RMC mardi. C'est la vie. Cela ne me touche pas, je n'y prête pas forcément attention."

"Dembélé a soulevé des problèmes qui sont réels"

Actuellement avant-dernier de Ligue 1, l’OL traverse une crise sportive sans précédent. Pour le retour de Bradley Barcola à Décines début septembre, les supporters lyonnais et notamment les Bad Gones avaient tenu à adresser un message à ces jeunes formés à l’Académie. "Quitter votre club formateur pendant la tempête, vous êtes des m***** !" Des propos qui ont forcément touché Malo Gusto même si ce dernier est désormais "concentré sur Chelsea et l'équipe de France, on va dire que c'est derrière moi, mais j'ai toujours un regard important pour ce club. Il y a encore mes amis, c'est mon club formateur."

Estimant qu’il est "impossible que l’OL soit à cette place (17e)", Malo Gusto n’a manqué de pointer certains dysfonctionnements à l’intérieur du club comme cela avait été avancé par Moussa Dembélé dans une récente interview chez Foot Mercato. "Moussa a soulevé des problèmes qui sont réels aujourd'hui. Il n'a pas parlé pour rien, je le connais très bien. Je le rejoins sur certains points, j'ai déjà un peu parlé auparavant. On doit passer à autre chose et avancer. Si on s'arrête sur ça, on ne va jamais s'en sortir."