Ligue 1 : l’OL n’a pas assez de joueurs en pleine force de l’âge

Avec une moyenne d’âge de 25,87 ans cette saison, l’effectif de l’OL est le 8e plus jeune de Ligue 1. Néanmoins, ce qui ressort est la faible part de minutes pour les joueurs âgés en 26 et 29 ans, censés être le pilier d’une équipe.

L’OL vraiment une équipe trop jeune ? La saison dernière, Laurent Blanc n’avait cessé d’insister sur ce point pour expliquer les résultats en dents de scie de sa formation. Avec des joueurs en pleine découverte du haut niveau, l’ancien entraîneur de l’OL n’avait pas forcément tort. Néanmoins, c’est une partie de cette jeunesse, représentée par Bradley Barcola et Rayan Cherki, qui avait permis à l’OL de signer une seconde partie de saison de qualité au niveau comptable. Cette saison, Fabio Grosso dispose-t-il du même défaut ? Dans les chiffres, non puisque le club lyonnais affiche une moyenne d’âge de 25,87 ans. C’est la 8e plus jeune du championnat de France, mais des formations comme le PSG, Monaco, Lille ou Rennes affichent un groupe encore plus jeune.

L'OL n'est plus assez attractif pour les 26-29 ans ?

Néanmoins, si l’on se penche un peu plus sur la répartition des minutes par tranches d’âges avancée par le CIES, l’OL affiche un vrai déficit sur les 26-29 ans. Les joueurs de cette tranche ne représentent que 16,8% des minutes de l’effectif cette saison. Il est vrai que ce sont des titulaires en puissance avec Mama Baldé, Ainsley Maitland-Niles, Tino Kadewere ou encore Henrique… Or, ce sont ces joueurs assez expérimentés et en pleine force de l’âge qui permettent généralement de gagner des matchs.

D'ailleurs, seuls Lille et Rennes ont moins de joueurs de cette tranche dans leur effectif. Une perte compensée avec une part des joueurs de 22 à 25 ans bien plus élevée qu’à l’OL. Derrière les anciens qui représentent 30,5% des minutes jouées (Anthony Lopes, Nicolas Tagliafico, Clinton Mata, et Alexandre Lacazette), les moins de 21 ans sont en embuscade dans l’effectif de Fabio Grosso (27,4%). Sur le papier, l'OL est plutôt dans la moyenne, mais sur le terrain, le onze manque de joueurs alliant expérience et maturité. Le symbole d'un club qui n'attire plus assez ?