D1 : Gilles absente pour le déplacement de l'OL à Guingamp

Quatre jours après la victoire contre St-Pölten (2-0), l'OL retrouve le championnat avec un déplacement à Guingamp dimanche (21h). Vanessa Gilles a été laissée à l'écart du groupe et peut déjà se tourner vers la trêve internationale avec le Canada.

Objectif 100% de victoires jusqu'à la trêve hivernale. C'est ce que se sont fixées les joueuses de l'OL après un début de saison parfait. Avec 11 victoires en 11 matchs toutes compétitions confondues, les Fenottes ne pouvaient pas rêver meilleur départ et elles comptent bien poursuivre sur cette dynamique. Néanmoins, Sonia Bompastor a pour habitude de se méfier de ces matchs de championnat programmés juste avant une trêve internationale. C'est le cas de ce déplacement à Guingamp dimanche soir (21h) qui intervient qui plus est après un marathon de quatre matchs depuis une grosse dizaine de jours.

La fatigue commence donc à se faire sentir et l'entraîneure lyonnaise devrait une nouvelle fois gérer les temps de jeu de ses joueuses. Vanessa Gilles n'aura, elle, pas besoin de rejoindre la Bretagne. Titulaire contre St-Pölten (2-0), la défenseuse n'a pas été retenue dans le groupe lyonnais et peut déjà penser au rassemblement avec le Canada. Par rapport au groupe retenu en Ligue des champions, les jeunes Féérine Belhadj et Julie Swierot font logiquement les frais d'une liste passant de 21 joueuses à 18 pour la D1 féminine. Au rayon des absences, Sonia Bompastor n'a pas d'autres blessées à déclarer hormis Delphine Cascarino qui a retouché le ballon à Décines et Melchie Dumornay, aperçue avec des béquilles mercredi dans les entrailles du Parc OL pour la Ligue des champions.

Le groupe de l'OL contre Guingamp : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Mbock, Morroni, Sombath, Renard - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg, Le Sommer