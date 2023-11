Aulas se remémore Gérard Collomb le "porte-bonheur de l’OL"

Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb lors de la pose de la première pierre du Grand Stade (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Samedi, Gérard Collomb a succombé à un cancer de l’estomac. Une vague d’émotion a touché l’environnement lyonnais dont Jean-Michel Aulas. L’ancien maire de Lyon et le président de l’OL ont tout vécu ensemble de la Coupe de la Ligue à l’entrée au Parc OL.

Il reste, à ce jour, le dernier maire de Lyon à avoir accueilli les joueurs de l’OL pour célébrer un trophée. C’était en 2012 avec la Coupe de France remportée face à Quevilly. Ce titre était le dernier d’une longue liste pour Gérard Collomb. Maire de Lyon pendant 16 ans, l’homme politique a connu l’âge d’or de l’OL et créé une vraie relation de confiance avec Jean-Michel Aulas. Ayant appris le décès de M. Collomb samedi soir, l’ancien président du club lyonnais lui a rendu un hommage sur X (anciennement Twitter). "Gérard fut un compagnon de route de tous les instants. Il me disait toujours qu’il avait porté chance à l’OL. Il avait été élu à la mairie en 2001, la même année que la 1re Coupe de la Ligue."

Main dans la main pour le projet du Grand Stade

Présent aux côtés du président Aulas dans la "President Box" de Gerland, Gérard Collomb n’hésitait jamais à faire également certains déplacements européens "afin de faire la promotion de la ville" mais aussi suivre un club dont il était devenu le supporter numéro 1. Compagnons de route, Aulas et Collomb avaient réussi à unir leur influence respective pour permettre à l’OL de continuer son expansion avec notamment la construction du Parc OL du côté de Décines. À 76 ans, Gérard Collomb s’en est allé et Aulas estime que Lyon a perdu "un maire exceptionnel et un homme bien."